Calciomercato.it - Milan anticipato dalla Juventus: rivelazione UFFICIALE sul figlio d’arte

(Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione del ‘Festival dello Sport di Trento’, l’annuncio ha fornito un retroscena tutt’altro che banale in merito ad un intreccio di mercato traLe sessioni di calciomercato sono state sempre contrassegnate da vere e proprie sliding doors che hanno impresso direzioni sorprendenti ad un ventaglio importante di trattative. Sondaggi top secret che però alla fine non si sono tramutate in veri e proprie trattative complici anche gli inserimenti a sorpresa di altri club. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itLinea di tendenza che in un certo senso è sembrata caratterizzare anche l’evolvere della trattativa che ha portato Timothy Weah a vestire la maglia della. Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento, George Weah ha rivelato un retroscena tutt’altro che banale.