L'Akademia Sant’Anna esulta al tie-break in casa della Costa Volpino (Di domenica 13 ottobre 2024) Vittoria al tie-break (2-3) per Akademia Sant’Anna, che, nella prima trasferta del campionato di serie A2 di volley femminile, ha violato il taraflex del “PalaCbl”, superando Costa Volpino nel set decisivo. Su un campo complicato, buona prova delle ragazze allenate da Fabio Bonafede, che, sotto Messinatoday.it - L'Akademia Sant’Anna esulta al tie-break in casa della Costa Volpino Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vittoria al tie-(2-3) per, che, nella prima trasferta del campionato di serie A2 di volley femminile, ha violato il taraflex del “PalaCbl”, superandonel set decisivo. Su un campo complicato, buona prova delle ragazze allenate da Fabio Bonafede, che, sotto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trento da sola nel Girone B, in tre al comando nel Girone A - La formazione di Mazzanti supera l'Albese e resta l'unica a punteggio pieno. Nell'altro raggruppamento Brescia, Macerata e Omag a sei punti. Insegue Messina che ha a Costa Volpino l'ha spuntata al qui ... (tuttosport.com)

Trento è già in fuga, nel Girone A tre in testa - La squadra di Mazzanti batte l'Albese e resta l'unica a punteggio pieno del Girone B. Macerata, Brescia e Omag bissano il successo della prima giornata, Messina lascia un punto a Costa Volpino ... (corrieredellosport.it)

L’Akademia Sant’Anna vince 3-2 in rimonta a Costa Volpino. 27 punti per Diop - Secondo successivo consecutivo per l’Akademia Sant’Anna, che ribadisce le proprie ambizioni di promozione in serie A1 in Lombardia, contro le bergamasche del Costa Volpino. Al termine di un match lung ... (messinasportiva.it)