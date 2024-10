Inchiesta Bari, da Giorgia Meloni a Venditti e Paolo Bonolis: chi sono i politici e vip spiati dal bancario (Di domenica 13 ottobre 2024) Si allarga la lista di politici e vip finiti nel mirino dell'ex dipendente di Intesa San Paolo. Dagli ex premier Mario Draghi e Matteo Renzi, passando per Giorgia Meloni e la sorella Arianna, fino a Paolo Bonolis e Antonello Venditti, ecco chi sono i personaggi noti spiati dal bancario. Fanpage.it - Inchiesta Bari, da Giorgia Meloni a Venditti e Paolo Bonolis: chi sono i politici e vip spiati dal bancario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si allarga la lista die vip finiti nel mirino dell'ex dipendente di Intesa San. Dagli ex premier Mario Draghi e Matteo Renzi, passando pere la sorella Arianna, fino ae Antonello, ecco chii personaggi notidal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincenzo Coviello spiava conti correnti di Giorgia Meloni : perquisita casa dell'ex bancario di Intesa Sanpaolo - Vincenzo Coviello e il caso dei conti correnti: tra gli oltre 3500 clienti spiati anche Giorgia Meloni. (Notizie.virgilio.it)

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e della sorella - inchiesta a Bari su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo - Le informazioni violate sarebbero invece di natura strettamente privata, relative ai movimenti dei conti correnti delle persone coinvolte. Gli accessi non autorizzati, che ammontano a circa settemila, sarebbero avvenuti tra il febbraio 2022 e l'aprile 2024, interessando i conti di oltre 3. . Le indagini sono tuttora in corso, e sarà compito della magistratura, insieme al Garante per la privacy, ... (Agi.it)

Bari - spiati conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni - ministri - governatori - sportivi - imprenditori e militari - licenziato bancario di Intesa Sanpaolo - A Bari è stata avviata un’inchiesta dalla procura dopo che è emerso come siano stati spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, così come di ministri, governatori, sportivi, imprenditori e militari. L’indagine per violazione della privacy vede coinvolto, oltre che licenziato in tronco, un b . (Ilgiornaleditalia.it)