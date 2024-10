Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre: Onu ancora sotto attacco. Tajani alle fiere del

(Di domenica 13 ottobre 2024) Farnesina Sagre, tv e comizi:è più in tour che in guerra Agenda strapiena. Il ministro non rinuncia alla fiera dell’uva e del tartufo né agli eventi di FI. Il giorno dell’dell’Iran era a Genova per le Regionali di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini Berluscosinistrismo di Marco Travaglio C’era una volta un impunito che stava per finire in galera e in bancarotta, ma entrò in politica per abolire i suoi crimini e accollarci i suoi debiti. Ci riuscì. Morì incredibilmente a piede libero.