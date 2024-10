Domani riapre il club Nautico. Nuova gestione firmata Carloni (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ terminato il tormentone del ristorante del club Nautico lungo strada Fra i Due Porti. Perché da Domani, lunedì, si potrà pranzare e cenare sulla terrazza che dà sul porto. E’ terminato il tormentone perché per varie vicissitudini questo locale è stato chiuso per mesi. La gestione del ristorante è stata affidata dalla famiglia Carloni di Fano – Mirco, il parlamentare della Lega, e la sorella Martina che fra l’altro abita a Pesaro – a Gianluca Giovanelli, amministratore e a Luigi Longobardi che è lo chef. Non si tratta di un ristorante aperto a tutti perché è riservato solamente ai soci del solidalizio, 400 circa. Con il club Nautico la famiglia fanese sposta ora i suoi interessi anche su Pesaro perché a Fano già gestiscono l’Osteria dalla Peppa, in pieno centro storico e Villamarina nella zona mare. Ilrestodelcarlino.it - Domani riapre il club Nautico. Nuova gestione firmata Carloni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ terminato il tormentone del ristorante dellungo strada Fra i Due Porti. Perché da, lunedì, si potrà pranzare e cenare sulla terrazza che dà sul porto. E’ terminato il tormentone perché per varie vicissitudini questo locale è stato chiuso per mesi. Ladel ristorante è stata affidata dalla famigliadi Fano – Mirco, il parlamentare della Lega, e la sorella Martina che fra l’altro abita a Pesaro – a Gianluca Giovanelli, amministratore e a Luigi Longobardi che è lo chef. Non si tratta di un ristorante aperto a tutti perché è riservato solamente ai soci del solidalizio, 400 circa. Con illa famiglia fanese sposta ora i suoi interessi anche su Pesaro perché a Fano già gestiscono l’Osteria dalla Peppa, in pieno centro storico e Villamarina nella zona mare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sacripanti lascia : "Motivi personali". Il club chiede privacy sulla vicenda. Intanto domani a Rieti guida Baioni - Le voci si rincorrevano sin dalla tarda mattinata, poi alle 16. Stefano ‘Pino’ Sacripanti ha comunicato alla Società la propria volontà di lasciare la guida tecnica della prima squadra e il ruolo di General Manager. Si è dimesso Pino Sacripanti. Una giornata choc quella di ieri in casa Vuelle. Anche per Pino. (Ilrestodelcarlino.it)

Bari : Rudy Smaila al Country Devur club Domani - Torna così a Bari l’atteso appuntamento con i dinner show all’insegna del divertimento in puro Italian style con i protagonisti più importanti della scena nazionale. Il club è pronto ad accogliere gli ospiti in un luogo di assoluto charme per una serata indimenticabile, con una proposta gastronomica che mescola sapientemente la profonda tradizione pugliese alle tecniche più raffinate, rendendo ... (Noinotizie.it)

Mondiale per club 2025 : domani i nomi delle città ospitanti - The post Mondiale per club 2025: domani i nomi delle città ospitanti appeared first on SportFace. . Domani, durante il Global Citizen Festival, in programma al Central Park di New York, verranno rivelati i nomi delle città statunitensi che ospiteranno le partite del Mondiale per club 2025, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno. (Sportface.it)