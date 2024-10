Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma, Pallavolo, Vela Barcolana (Di domenica 13 ottobre 2024) In vista del weekend, Domenica 13 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22. Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma, Pallavolo, Vela Barcolana Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In vista del weekend,13, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “Laiva”. Dalle 22.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La finale Sinner-Djokovic apre una domenica di grande sport - Il costo di attivazione per un mese di Now TV è di 24,99 euro, che scende però a Una finale che vale molto di più Adesso, contro Djokovic, c’è in palio il trofeo e qualcosa di più, il virtuale passaggio di consegne tra i due dello scettro di sovrano del tennis. Per Jannik Sinner, quella di oggi sarà l’ottava finale del 2024 (ne ha persa solo una, la scorsa settimana, contro Carlos Alcaraz) e ... (Gqitalia.it)

Domenica al Palasport. D’Addazio-Antin il clou sul ring di Carugate - "Si tratta di un primo passo importante per entrare nel mondo del pugilato che conta – prosegue Cherchi -. La serata sarà completata da una serie di match che vedranno protagonisti pugili emergenti del territorio milanese e lombardo: Nicola Setaro vs Youssef Al Mourchid (Pesi piuma, 6 riprese), Leonardo Faretina vs Yuri Zanoli (Pesi super piuma, 6 riprese), Marco Bressani vs Ilic Bozidar (Pesi ... (Sport.quotidiano.net)

Porto-Sporting Braga (domenica 06 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. La giornata si chiude al Do Dragao - L’ultima gara in programma è un piatto forte: al Do Dragao, il Porto riceverà il Braga. La Primeira Liga saluta per diverse settimane gli appassionati di calcio portoghese: ci sarà la sosta e poi la Taça de Portugal, quindi il campionato andrà in pausa per qualche tempo. I Dragoni sono reduci da una partita ricca […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)