Conferimento della decima edizione del “Premio Manara Valgimigli” alla professoressa Paola Italia (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato, 12 ottobre, davanti al pubblico del teatro Garibaldi a San Piero in Bagno, si è svolta una serata di festeggiamenti letterari e culturali durante la quale la professoressa Paola Italia ha ricevuto il riconoscimento per i suoi inestimabili contributi alla filologia e alla letteratura Cesenatoday.it - Conferimento della decima edizione del “Premio Manara Valgimigli” alla professoressa Paola Italia Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato, 12 ottobre, davanti al pubblico del teatro Garibaldi a San Piero in Bagno, si è svolta una serata di festeggiamenti letterari e culturali durante la quale laha ricevuto il riconoscimento per i suoi inestimabili contributifilologia eletteratura

