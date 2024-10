Avellino-Casertana 5-0, Rigione: "Dispiace per Pazienza, avevamo responsabilità anche noi. Ecco cosa è cambiato" (Di domenica 13 ottobre 2024) Michele Rigione, difensore dell'Avellino, è intervenuto dopo la gara vinta contro la Casertana. Queste le sue parole al triplice fischio: "È stata una partita bella, ci siamo divertiti. Deve essere un punto di partenza. Stiamo facendo bene e stiamo raccogliendo punti, questo momento deve portarci Avellinotoday.it - Avellino-Casertana 5-0, Rigione: "Dispiace per Pazienza, avevamo responsabilità anche noi. Ecco cosa è cambiato" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Michele, difensore dell', è intervenuto dopo la gara vinta contro la. Queste le sue parole al triplice fischio: "È stata una partita bella, ci siamo divertiti. Deve essere un punto di partenza. Stiamo facendo bene e stiamo raccogliendo punti, questo momento deve portarci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino-Casertana 5-0: Biancolino vince anche il derby - E sono tre. L'Avellino conquista il terzo successo consecutivo, vincendo il derby casalingo contro la Casertana. Una gara senza storia, con i lupi che hanno guidato il gioco dall'inizio ... (ilmattino.it)

Avellino-Casertana: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Casertana-Catania di Domenica 13 Ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... (calciomagazine.net)

Avellino-Casertana, probabili formazioni: in avanti Patierno e Gori - A testa bassa, ma con la spinta di un entusiasmo ritrovato per le ultime due vittorie conseguite contro Foggia e Crotone, il rigenerato Avellino di Raffaele Biancolino prova questa sera a continuare.. (ilmattino.it)