Anche in riviera nasce la prima Comunità energetica rinnovabile (Di domenica 13 ottobre 2024) nasce la prima Comunità energetica rinnovabile sul territorio di Cesenatico. Si chiama ’Ce(r)sentico’ e ha l’obiettivo di promuovere un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. Il progetto sarà presentato mercoledì in consiglio comunale. I soci fondatori sono il Comune, Ausl Romagna e la sezione di Forlì-Cesena di Acer, l’Azienda Casa Emilia-Romagna. L’Associazione ha lo scopo di realizzare e gestire una o più Comunità energetiche e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della regione Emilia Romagna avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Cesenatico. Una volta costituita, verrà aperta Anche a quote dei privati. Ilrestodelcarlino.it - Anche in riviera nasce la prima Comunità energetica rinnovabile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024)lasul territorio di Cesenatico. Si chiama ’Ce(r)sentico’ e ha l’obiettivo di promuovere un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. Il progetto sarà presentato mercoledì in consiglio comunale. I soci fondatori sono il Comune, Ausl Romagna e la sezione di Forlì-Cesena di Acer, l’Azienda Casa Emilia-Romagna. L’Associazione ha lo scopo di realizzare e gestire una o piùenergetiche e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della regione Emilia Romagna avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Cesenatico. Una volta costituita, verrà apertaa quote dei privati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica - il progetto arriva in consiglio comunale - Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica Rinnovabile "Ce(r)sentico" promuovendo un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. La deliberà di approvazione sarà votata durante il consiglio comunale del prossimo 16 ottobre con l'atto... (Cesenatoday.it)

Governo in prima fila in sinagoga al fianco di comunità ebraica e Israele - È folta la presenza di rappresentanti del governo e di parlamentari al Tempio Maggiore di Roma per la cerimonia commemorativa a un anno dall'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani. A un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, è seguita la preghiera recitata dal rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. (Iltempo.it)

Prima il lancio di pietre - poi calci e pugni : in comunità tre giovanissimi protagonisti di una rissa - Prima il lancio di pietre e bottiglie, poi calci, pugni e schiaffi. Così è avvenuta la rissa che lo scorso marzo ha visto protagonisti un gruppo di ragazzini in pieno centro. Oggi la polizia ha chiuso il cerchio rinchiudendo in comunità tre minorenni accusati di dei reati di lesioni personali... (Messinatoday.it)