WWE: È una questione di famiglia, ma a Roman Reigns e Jimmy Uso servono rinforzi (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato scorso a Bad Blood abbiamo assisttito al ritorno di Jimmy Uso, dopo una lunga pausa, che è stato determinante per la vittoria di Cody Rhodes e Roman Reigns contro Solo Sikoa e Jacob Fatu. Jimmy stanotte ha aperto la puntata di SmackDown con un messaggio verso Solo Sikoa, è questione di fratello grande che deve rimettere al suo posto il fratello più piccolo. Jimmy è stato quindi interrotto da Roman Reigns. Acclamatissimo dal pubblico, l’OTC ha chiesto al pubblico di “riconoscere” Jimmy Uso e poi ha fatto un discorso da Tribal Chief, ricordando quanto hanno fatto e la sua volontà di tornare a dominare il roster. Jimmy ha spento subito l’entusiasmo di Reigns, che pur essendo ancora il capo tribù, non ha una tribù al momento. Jimmy senza troppi giri di parole ha fatto intendere che hanno bisogno di Jey al loro fianco, ma la risposta di Reigns è stata: “No Yeet”. Zonawrestling.net - WWE: È una questione di famiglia, ma a Roman Reigns e Jimmy Uso servono rinforzi Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato scorso a Bad Blood abbiamo assisttito al ritorno diUso, dopo una lunga pausa, che è stato determinante per la vittoria di Cody Rhodes econtro Solo Sikoa e Jacob Fatu.stanotte ha aperto la puntata di SmackDown con un messaggio verso Solo Sikoa, èdi fratello grande che deve rimettere al suo posto il fratello più piccolo.è stato quindi interrotto da. Acclamatissimo dal pubblico, l’OTC ha chiesto al pubblico di “riconoscere”Uso e poi ha fatto un discorso da Tribal Chief, ricordando quanto hanno fatto e la sua volontà di tornare a dominare il roster.ha spento subito l’entusiasmo di, che pur essendo ancora il capo tribù, non ha una tribù al momento.senza troppi giri di parole ha fatto intendere che hanno bisogno di Jey al loro fianco, ma la risposta diè stata: “No Yeet”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE BAD BLOOD : Torna Jimmy Uso e fa vincere Roman e Cody - poi arriva The Rock - Il suo gesto e la sua presenza suggeriscono un possibile coinvolgimento nelle vicende della famiglia Anoa’i, con Solo Sikoa sconfitto ancora una volta, l’idea è che il focus potrebbe spostarsi sulla sua rivalità con Roman Reigns o con Cody Rhodes. Jimmy Uso is BACK for PAYBACK at #WWEBadBlood! pic. (Zonawrestling.net)

Jey Uso : “Sono curioso di vedere come si comporterà Jimmy con me e Roman” - Come si comporterà ora con Roman. Il mondo del wrestling professionistico potrebbe presto assistere al ritorno di Jimmy Uso nella WWE. Dal punto di vista personale, Jey si è detto orgoglioso di vedere il successo del fratello minore Sikoa in WWE. Con l’assenza di Roman Reigns dalla TV WWE dopo la sua sconfitta contro Cody Rhodes a WrestleMania, Solo Sikoa si è autoproclamato nuovo Tribal ... (Zonawrestling.net)