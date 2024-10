Stellantis, Salvini contro Tavares: “Vergogna, settore in crisi anche per colpa sua, non può più chiedere niente” - VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è "scagliato contro” Tavares durante l'inaugurazione della M4 a Milano. “Il settore è in crisi anche per colpa sua, l'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbe Vergognarsi e chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, Ilgiornaleditalia.it - Stellantis, Salvini contro Tavares: “Vergogna, settore in crisi anche per colpa sua, non può più chiedere niente” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro delle Infrastrutture Matteosi è "scagliatodurante l'inaugurazione della M4 a Milano. “Ilè inpersua, l'amministratore delegato e la dirigenza didovrebbersi escusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici,

