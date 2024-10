Ilrestodelcarlino.it - Siccità e poi acquazzoni violenti, rimossi gli alberi secchi dalle strade

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Finalmente ci hanno ascoltato, ma la manutenzione ordinaria va programmata anno per anno". Sono le parole di Claudio Ferracuti capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che ieri mattina con soddisfazione ha visionato l’atteso intervento di abbattimento deglilungo la strada provinciale 37 che collega Montegiorgio capoluogo a Piane. Il gruppo di minoranza circa un anno fa aveva presentato anche una interrogazione per sollecitare l’Amministrazione di Montegiorgio e della Provincia di Fermo, alla rimozione die pericolosi ubicati lungo le, nei parchi e i prossimità di strutture frequentate per evitare danni e soprattutto pericoli.