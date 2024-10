Rinviato lo spettacolo "Uscita di Emergenza" al Teatro Don Bosco (Di sabato 12 ottobre 2024) E' stato rimandato a data da destinarsi lo spettacolo di Alfonso Grassi "Uscita di Emergenza". Previsto per domenica 13 ottobre alle ore 20, lo show avrebbe dovuto aprire la stagione Silver del Don Bosco. Purtroppo, per motivi tecnici e logistici, la rappresentazione è stata annullata e rimandata Casertanews.it - Rinviato lo spettacolo "Uscita di Emergenza" al Teatro Don Bosco Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' stato rimandato a data da destinarsi lodi Alfonso Grassi "di". Previsto per domenica 13 ottobre alle ore 20, lo show avrebbe dovuto aprire la stagione Silver del Don. Purtroppo, per motivi tecnici e logistici, la rappresentazione è stata annullata e rimandata

