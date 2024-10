Lanazione.it - Rapina choc nel calzaturificio, i titolari: “Mai vista una cosa del genere in zona”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Fucecchio (Firenze), 12 ottobre 2024 – “In passato abbiamo subito qualche furto, mai però era stata messa in piedi un’incursione di questa portata”, uno dei soci del Freeland, Massimiliano Potenza. “Quando è scattato l’allarme mi sono precipitato subito in azienda – racconta – sono arrivato circa venticinque minuti dopo e la scena che si è palesata davanti è quella che vedete, con furgoni intraversati sulle strade, chiodi sulla strada e cancelli sfondati. Solo che era ancora buio. In azienda, nel magazzino e nei laboratori, come potete immaginare, tanti danni”. “Ancora non riusciamo a quantificare se e quanto hanno portato via – prosegue –. Da quanto emerso per ora, secondo le prime indagini, la banda potrebbe essere stata composta da 25-30 persone.