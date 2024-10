Serieanews.com - Panchina a Xavi, colpo di scena in Serie A

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva la clamorosa candidatura diHernandez per laA: l’ex tecnico del Barcellona è un profilo molto seguito nel nostro campionato Ci sono due realtà che stanno pensando di affidare la propria rosa all’ex tecnico del Barcellona. Un progetto interessante, con un grande nome, votato al bel gioco e con prospettive di rilievo. Dopo l’esperienza in Spagna per l’ex regista catalano sarebbe un ulteriore passo nella sua carriera ininA perHernandez (Anews – ANSA) Come regista è stato una delle cose più vicine alla perfezione mai vista su un campo di calcio.Hernandez prese il posto di un mostro sacro al Barcellona come Guardiola ed elevò ancor di più il livello del ruolo. Palleggio sublime, visione pazzesca e velocità di pensiero di un altro pianeta.