LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: dalle 14.50 il primo match race della finale tra Ineos e New Zealand (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Il vento sta entrando, con la parte sinistra del campo di regata nettamente più ventosa. Tuttavia il comitato di regata si prende ulteriori 5 minuti. 14:39 Poco più di 5 minuti alla partenza dell’attesissima serie di match race che assegneranno l’America’s Cup 2024. 14:35 Il primo match race della finalissima non partirà prima delle 14.45, ma c’è ottimismo. E’ in arrivo infatti una corrente ventosa davvero promettente. 14:31 Regia internazionale che inizia a proiettare immagini relative alla finale di Louis Vuitton Cup tra Ineos e Luna Rossa. Non un buon segnale, bisognerà attendere anche quest’oggi amici di OA Sport. 14:27 Imbarcazioni che sono correttamente sui foil, in attesa del via libera da parte del comitato di regata. 14:23 In pochissimi minuti l’intensità del vento è incredibilmente calata. Poco prima delle 14. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: dalle 14.50 il primo match race della finale tra Ineos e New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Il vento sta entrando, con la parte sinistra del campo di regata nettamente più ventosa. Tuttavia il comitato di regata si prende ulteriori 5 minuti. 14:39 Poco più di 5 minuti alla partenza dell’attesissima serie diche assegneranno l’Cup. 14:35 Ilfinalissima non partirà prima delle 14.45, ma c’è ottimismo. E’ in arrivo infatti una corrente ventosa davvero promettente. 14:31 Regia internazionale che inizia a proiettare immagini relative alladi Louis Vuitton Cup trae Luna Rossa. Non un buon segnale, bisognerà attendere anche quest’oggi amici di OA Sport. 14:27 Imbarcazioni che sono correttamente sui foil, in attesa del via libera da parte del comitato di regata. 14:23 In pochissimi minuti l’intensità del vento è incredibilmente calata. Poco prima delle 14.

