La prima Scuola d’Italia in Discipline ambientali, Maria Siclari (Ispra): “Cambiamenti climatici e scenari futuri” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ispra è pronta ad inaugurare la prima Scuola in Discipline ambientali. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Maria Siclari. “L’obiettivo è fornire ai decisori un patrimonio di conoscenze indispensabili”. Così, in esclusiva per Notizie.com, Maria Siclari, direttore generale di Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Maria Siclari, direttore generale di Ispra (ANSA FOTO) – Notizie.comTra pochi giorni, il 17 ottobre, Ispra inaugurerà a Roma, presso il Museo delle Civiltà, all’interno dell’ex Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini, la prima Scuola di specializzazione in Discipline ambientali in ambito nazionale. All’evento prenderà parte anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Notizie.com - La prima Scuola d’Italia in Discipline ambientali, Maria Siclari (Ispra): “Cambiamenti climatici e scenari futuri” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024)è pronta ad inaugurare lain. Ne abbiamo parlato con il direttore generale. “L’obiettivo è fornire ai decisori un patrimonio di conoscenze indispensabili”. Così, in esclusiva per Notizie.com,, direttore generale di, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale., direttore generale di(ANSA FOTO) – Notizie.comTra pochi giorni, il 17 ottobre,inaugurerà a Roma, presso il Museo delle Civiltà, all’interno dell’ex Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini, ladi specializzazione inin ambito nazionale. All’evento prenderà parte anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazza morta a scuola a Montagnana : presto l’autopsia. La prima ricostruzione - Secondo la primissima ricostruzione, dopo aver chiesto all’insegnante di poter uscire dalla classe per andare in bagno, la studentessa si sarebbe lanciata volontariamente. I soccorsi sono stati inutili: le ferite causate del forte impatto con il suolo sono state troppo gravi. In giornata è prevista l’assegnazione dell’autopsia a un medico legale: si tratta di una prassi dovuta, anche per ... (Ilrestodelcarlino.it)

Studente aggredito a scuola - 16enne spinto contro un muro prima di entrare. Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedal - Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina davanti in un istituto scolastico di Modena. Come segnala Il Resto del Carlino, pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, un studente di 16 anni è stato aggredito da un altro ragazzo che lo ha spinto con violenza contro un muro per poi darsi alla fuga. (Orizzontescuola.it)

Levanto - dopo 70 anni una nuova scuola dell'infanzia pronta a primavera - Infine, perché dopo 70 anni il paese avrà una scuola dell’infanzia inserita in un complesso scolastico già ben strutturato, integrata con i plessi esistenti e i servizi per gli studenti fruibili all’interno di un’area che sarà ulteriormente valorizzata”. In secondo luogo, perché gli uffici comunali sono stati capaci, in tempi molto contenuti, di tradurre le esigenze espresse dall’amministrazione ... (Lanazione.it)