Il mondo agricolo affonda Mercosur Costerà 13 milioni d’ettari di foresta

Il mondo agricolo affonda Mercosur. Costerà 1,3 milioni d’ettari di foresta (Di sabato 12 ottobre 2024) Associazioni di categoria e sindacati alla Meloni: «L’ok al libero scambio tra Europa e Paesi latinoamericani è devastante». Luigi Scordamaglia (Filiera Italia): «In Brasile usano pesticidi vietati da noi». Amazzonia a rischio. Laverita.info - Il mondo agricolo affonda Mercosur. Costerà 1,3 milioni d’ettari di foresta Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Associazioni di categoria e sindacati alla Meloni: «L’ok al libero scambio tra Europa e Paesi latinoamericani è devastante». Luigi Scordamaglia (Filiera Italia): «In Brasile usano pesticidi vietati da noi». Amazzonia a rischio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondo Agricolo Ferrarese : riprendono gli incontri tra storia - tradizione e musica - Storia e musica saranno i temi dell'incontro in programma domenica alle 15.30 al Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco. Nell'ambito di un più ampio progetto culturale tra Maf e Archivio di Stato di Ferrara, gli spazi espositivi saranno dedicati alla... (Ferraratoday.it)

VIDEO/ Al G7 di Siracusa - con AIC Campania le eccellenze agroalimentari e la storia del mondo agricolo - Questo al centro degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni al G7 dell’agricoltura a Siracusa. it. Temi questi affrontati proprio in una regione del Mezzogiorno d’Italia, la Sicilia, che più di altre è alle prese con una grave emergenza siccità in Europa. Tra le tante questioni affrontare circa le esigenze del mondo agricolo campano e la proposta consegnata dal presidente provinciale ... (Anteprima24.it)

Tradizioni del mondo agricolo in piazza con la Fira Contadina - Tradizioni agricole e produzioni d'eccellenza della campagna ravennate ed emiliano-romagnola protagoniste domenica 15 settembre della mattinata de La Fira di Sett Dulur di Russi, storicamente dedicata al mondo rurale e contadino. Piazza Farini, dalle ore 9 alle ore 13, si trasformerà in una... (Ravennatoday.it)

In piazza Maggiore a Bologna il piatto vuoto del Cefa - Un piatto che contiene una bomba è il disegno di pixel art, firmato da Lorenzo Mattotti che è stato realizzato in piazza Maggiore a Bologna da Cefa con centinaia di piatti per celebrare la giornata mo ... (rainews.it)

Eruzioni del gusto, 6° edizione dal 25 al 28 ottobre a Pietrarsa Tra vini vulcanici e show cooking il premio ‘Contadino dell’anno’ - L’edizione 2024 coincide con le celebrazioni degli 800 anni dell’Università Federico II di Napoli e coinvolge anche la Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federiciano, che ... (lapilli.eu)

VANESSA MASÈ * AGRICOLTURA – MANODOPERA: «SI ATTIVI IN TRENTINO UNA BANCA DATI, PER FAVORIRE LO SCAMBIO PER VALLI DIVERSIFICATE» - allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Il T”, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione. (agenziagiornalisticaopinione.it)