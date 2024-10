I 3 matrimoni celebrati sotto l'Arengario e i 5 nuovi cittadini italiani: cosa è successo oggi in piazza a Monza (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre coppie sono convolate a nozze, diventando marito e moglie, sotto i portici dell'Arengario. E cinque persone hanno ricevuto la cittadinanza italiana.Il comune sabato 12 ottobre è sceso in piazza, per incontrare i cittadini. In piazza Roma è andato in scena un appuntamento organizzato per Monzatoday.it - I 3 matrimoni celebrati sotto l'Arengario e i 5 nuovi cittadini italiani: cosa è successo oggi in piazza a Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre coppie sono convolate a nozze, diventando marito e moglie,i portici dell'. E cinque persone hanno ricevuto la cittadinanza italiana.Il comune sabato 12 ottobre è sceso in, per incontrare i. InRoma è andato in scena un appuntamento organizzato per

