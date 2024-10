Lanazione.it - Greta Thunberg alla Gkn, l’abbraccio degli operai: “Per una reindustrializzazione verde dal basso”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 12 ottobre 2024 – Maglietta bianca, volto sorridente,è stata accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio dove questo fine settimana sono previsti incontri sulla "dal". L’attivista svedese, simbolo della lotta al cambiamento climatico, non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha voluto prendere parte a quella che glidefiniscono come la prima assemblea dell'azionariato popolare per il progetto della riconversionedella fabbrica dell'automotive, un piano che ha raggiunto sottoscrizione per 1,3 milioni di euro.è questi giorni in Italia per lo sciopero nazionale per il clima.