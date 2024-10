Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai d’autunno: aperta anche la villa. Vinci Boccabianca

(Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno due le aperture delleFaia Cupra Marittima, a cura del Gruppo Fai Giovani San Benedetto del Tronto. Oggi dalle 15 alle 18 e domenica negli orari 10-13 e 15-18 sarà possibile visitare il Parco Archeologico Naturalistico ’Civita’. In questo luogo unico, che unisce storia, archeologia e natura, già nel Settecento vennero condotti scavi che rivelarono la presenza delle principali strutture della città romana di Cupra. Nelle ultime campagne di scavo sono state compiute nuove scoperte, soprattutto nell’area del Tempio, che verranno svelate e raccontate in anteprima durante leFai da parte degli archeologi dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale che hanno condotto gli scavi. Sarà inoltre possibile visitare, solo domani, bene normalmente non visitabile perché di proprietà privata.