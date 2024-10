Cina, taglio ai tassi sui mutui esistenti dal 25 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Le banche cinesi taglieranno i tassi sui mutui esistenti a partire dal 25 ottobre, in linea con le richieste della Banca centrale (Pboc) per ridurre la pressione sulle famiglie. "Ad eccezione dei secondi mutui ipotecari a Pechino, Shanghai, Shenzhen e in alcune altre regioni, i tassi di interesse su tutti gli altri saranno adeguati" a non meno di 30 punti base al di sotto del tasso di prestito primario della Pboc, ha riferito il network statale Cctv. La notizia è maturata nell'imminenza del briefing del ministro delle Finanze, Lan Fo'an, sugli "aggiustamenti significativi" della politica fiscale per favorire la ripresa economica Quotidiano.net - Cina, taglio ai tassi sui mutui esistenti dal 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Le banche cinesi taglieranno isuia partire dal 25, in linea con le richieste della Banca centrale (Pboc) per ridurre la pressione sulle famiglie. "Ad eccezione dei secondiipotecari a Pechino, Shanghai, Shenzhen e in alcune altre regioni, idi interesse su tutti gli altri saranno adeguati" a non meno di 30 punti base al di sotto del tasso di prestito primario della Pboc, ha riferito il network statale Cctv. La notizia è maturata nell'imminenza del briefing del ministro delle Finanze, Lan Fo'an, sugli "aggiustamenti significativi" della politica fiscale per favorire la ripresa economica

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina - taglio ai tassi sui mutui esistenti dal 25 ottobre - "Ad eccezione dei secondi mutui ipotecari a Pechino, Shanghai, Shenzhen e in alcune altre regioni, i tassi di interesse su tutti gli altri saranno adeguati" a non meno di 30 punti base al di sotto del tasso di prestito primario della Pboc, ha riferito il network statale Cctv. La notizia è maturata nell'imminenza del briefing del ministro delle Finanze, Lan Fo'an, sugli "aggiustamenti ... (Quotidiano.net)

Buone notizie per i mutui - perché i tassi scenderanno più in fretta - Buone notizie per chi ha un mutuo o per chi ha bisogno di chiedere un prestito, magari per comprare una casa. La Bce dovrebbe decidere un ulteriore tagli dei tassi di interesse, già la prossima settimana, e potrebbe continuare con un ritmo serrato di riduzioni nei prossimi mesi grazie ai dati... (Today.it)

Ad agosto prestiti in calo - tassi sui mutui al 4 - 1% - I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 5,13% (5,28% nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione sono stati pari al 5,49%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 4,91%. (ITALPRESS). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,0% (1,1% a luglio); la raccolta obbligazionaria è ... (Unlimitednews.it)