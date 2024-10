Ballando con le stelle 2024: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata (Di sabato 12 ottobre 2024) Ballando con le stelle 2024: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 12 ottobre Questa sera, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 19esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2024, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di stasera, 12 ottobre 2024. anticipazioni e ospiti Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza. Tpi.it - Ballando con le stelle 2024: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di sabato 12 ottobre 2024)con le: lee gli, 12 ottobre Questa sera, sabato 12 ottobre, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 19esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria dicon le, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte lee glidi stasera, 12 ottobreTredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionalidanza.

Ballando con le stelle 2024 streaming e diretta tv : dove vedere la terza puntata - Ballando con le stelle 2024 streaming live Non solo tv. sabato 5 ottobre 2024 TRASMESSA Terza puntata: sabato 12 ottobre 2024 OGGI Quarta puntata: sabato 19 ottobre 2024 Quinta puntata: sabato 26 ottobre 2024 Sesta puntata: sabato 2 novembre 2024 Settima puntata: sabato 9 novembre 2024 Ottava puntata: sabato 16 novembre 2024 Nona puntata: sabato 23 novembre 2024 Decima puntata: sabato 30 ... (Tpi.it)

GUIDA TV 12 OTTOBRE 2024 : GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BALLANDO CON LE STELLE - International 1°Tv Tg2 Storie Serie Tv Rubrica Rai3 21:15 23:05 Gabriella 1°Tv Tg3 Mondo Doc. I. . B. I. Notiziario Rete 4 21:50 01:10 Freedom: Oltre il Confine 1°Tv L’Avvocato del Diavolo Doc. x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:30 Ballando Con Le Stelle Ciao Maschio Talent ... (Bubinoblog)

Ballando con le stelle 2024 stasera su Rai 1 con la terza puntata : chi sono gli ospiti - le coppie in pista - Ballando con le stelle: gli …. Su Rai 1 è tutto pronto per la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, che stasera accoglierà ben due ospiti come ballerini per una notte: quali coppie scenderanno in pista? Un altro sabato in compagnia di Ballando con le stelle 2024, che torna stasera su Rai 1, alle 20:30, con la terza puntata, a una settimana di distanza dall'atteso ritorno in TV di Barbara ... (Movieplayer.it)