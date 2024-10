Unifil e tutto il resto: basta far finta di non vedere, basta prendere ordini da Netanyahu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro attacchi israeliani in tre giorni contro la missione Onu in cui l'Italia ha un ruolo importante. I piani di Netanyahu. Unifil e tutto il resto: basta far finta di non vedere, basta prendere ordini da Netanyahu InsideOver. It.insideover.com - Unifil e tutto il resto: basta far finta di non vedere, basta prendere ordini da Netanyahu Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro attacchi israeliani in tre giorni contro la missione Onu in cui l'Italia ha un ruolo importante. I piani diilfardi nondaInsideOver.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - il politologo Parsi : “L’Occidente non fa abbastanza per fermare Netanyahu - si rischia la guerra con l’Iran” - Bisogna dire con franchezza a Israele, come si fa tra amici, che in questa folle corsa all’inferno noi non li seguiremo. Se Israele vuole essere membro a pieno titolo del club delle democrazie deve comportarsi in maniera acconcia, non parlare come ha fatto Netanyahu alle Nazioni Unite: l’avesse fatto chiunque altro, cosa avremmo scritto? Non è che se uno è nostro amico possiamo dire, vabbè”. (Quotidiano.net)

Netanyahu all'Onu : "Basta chiudere gli occhi sull'Iran. Israele lotta per sopravvivere" - Ma dopo aver sentito le bugie e le calunnie rivolte al mio paese da molte persone su questo podio, ho deciso di venire qui e di mettere le cose a posto". Nel futuro della Striscia "non c'è posto per Hamas: non vogliamo rioccupare Gaza ma vogliamo una Gaza demilitarizzata e deradicalizzata". Al centro dell'intervento, l'Iran e la minaccia che rappresenta, non solo per Israele ma per tutto il ... (Ilfoglio.it)

"Non fa abbastanza" - "Parole sconcertanti" : scoppia la "rissa" Biden-Netanyahu - Intanto, l'ufficio del primo ministro ha annunciato che Netanyahu terrà questa sera una conferenza stampa, la prima negli ultimi due mesi. "È strano che il presidente degli Stati Uniti faccia pressione sul primo ministro Netanyahu, che ha accettato la proposto Usa già il 31 maggio e la mediazione del 16 agosto, e non su Sinwar - il capo dell'ufficio politico di Hamas - che continua a rifiutare ... (Liberoquotidiano.it)