Spagna, De La Fuente: “Gli infortuni sono la parte più brutta del calcio, ma nessuno è insostituibile” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Gli infortuni sono la parte più brutta del calcio. nessuno è insostituibile. Adesso ci sono giocatori che possono esprimere tutto il loro potenziale. Siamo molto tranquilli. Non mancherà nessuno, sono tutti molto bravi. Non c’è pressione, facciamo quello che crediamo sia la cosa migliore”. Lo ha detto il Ct della Spagna, Luis De La Fuente in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Danimarca in Nations League. “Per noi è una gara molto importante contro una grande squadra, che ha iniziato molto bene questa competizione. Hanno una generazione di calciatori molto importante. Domani dobbiamo tirare fuori la nostra versione migliore per superarli. Vogliamo essere primi, ma per farlo dobbiamo battere la Danimarca”. De La Fuente è tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’anno: “Non so se lo merito, ma se qualcuno mi ha messo in quella lista, ci sarà un motivo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Glilapiùdel. Adesso cigiocatori che posesprimere tutto il loro potenziale. Siamo molto tranquilli. Non mancheràtutti molto bravi. Non c’è pressione, facciamo quello che crediamo sia la cosa migliore”. Lo ha detto il Ct della, Luis De Lain conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Danimarca in Nations League. “Per noi è una gara molto importante contro una grande squadra, che ha iniziato molto bene questa competizione. Hanno una generazione di calciatori molto importante. Domani dobbiamo tirare fuori la nostra versione migliore per superarli. Vogliamo essere primi, ma per farlo dobbiamo battere la Danimarca”. De Laè tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’anno: “Non so se lo merito, ma se qualcuno mi ha messo in quella lista, ci sarà un motivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valbuena sul caso Benzema : “Non ce l’ho più con nessuno - sono in pace” - Ero diventato un bersaglio facile. Sono stato arrabbiato per molto tempo, ma non ce l’ho più con nessuno, sono in pace”. Nel corso dell’ottobre 2015 denunciò un’estorsione per ricatto per un video sessuale in cui era coinvolto. 000 euro: “È stato il momento peggiore della mia carriera. È stato Deschamps a non convocarlo, ma le asce di guerra sono state sepolte: “L’ho incontrato non molto tempo ... (Sportface.it)

Sinner - ci sono voluti 10 anni : nessuno ci sperava più - Ed ecco che, come per incanto, lo abbiamo ritrovato all’interno di Time 100 Next 2024, in compagnia di altre 99 stelle del panorama mondiale. Nuovo riconoscimento per Jannik Sinner (AnsaFoto) – Ilveggente. Il talentuosissimo altoatesino è sul tetto del mondo ormai da svariati mesi, ragion per cui sarebbe stato sciocco e poco veritiero non includerlo nella classifica dei personaggi più influenti ... (Ilveggente.it)

Filippo Nigro : «Sono sempre stato un introverso - ma nessuno si salva da solo. La famiglia - la salute e gli affetti sono le cose per cui vale la pena vivere» - L'attore debutta in Citadel: Diana, l’attesissima spy story di Prime Video ambientata in una Milano del 2030, e qui ci racconta che non ha paura del futuro. A condizione che «non si mettano mai in cassaforte i sentimenti». (Vanityfair.it)