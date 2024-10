Reazione a Catena 11 ottobre 2024: gli Sconcertati vincono 6mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 11 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni gli Sconcertati, tre amici lombardi che hanno deciso di partecipare al programma durante un concerto che è stato annullatoe da qui il nome. Gli Sconcertati – Walter, Fabio e Gabriele, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 6.250 euro. Bravi! Il loro montepremi totale va quindi a 8.375 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 11-10-2024 La soluzione di stasera è: TRATTO. Ascoltitv.it - Reazione a Catena 11 ottobre 2024: gli Sconcertati vincono 6mila euro Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 11. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni gli, tre amici lombardi che hanno deciso di partecipare al programma durante un concerto che è stato annullatoe da qui il nome. Gli– Walter, Fabio e Gabriele, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 6.250. Bravi! Il loro montepremi totale va quindi a 8.375. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata11-10-La soluzione di stasera è: TRATTO.

