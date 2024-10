New Zealand sfidata da Ineos: inizia la America’s Cup, Burling per il tris delle leggende, Ainslie per la storia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove sabato 12 ottobre inizierà la America’s Cup: la 37ma edizione della competizione sportiva più antica del mondo ci terrà compagnia in questo inizio di autunno, caratterizzato da temperature miti e da vento diventato leggero, come si sta vedendo negli ultimi giorni con la competizione femminile. Team New Zealand e Ineos Britannia si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della Vecchia Brocca: i Kiwi partono con i favori del pronostico e puntano a difendere il trofeo vinto nel 2017 e già difeso nel 2021, ma la compagine britannica ha tutte le carte in regola per cercare di impensierire la corazzata oceanica. Oasport.it - New Zealand sfidata da Ineos: inizia la America’s Cup, Burling per il tris delle leggende, Ainslie per la storia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove sabato 12 ottobre inizierà laCup: la 37ma edizione della competizione sportiva più antica del mondo ci terrà compagnia in questo inizio di autunno, caratterizzato da temperature miti e da vento diventato leggero, come si sta vedendo negli ultimi giorni con la competizione femminile. Team NewBritannia si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della Vecchia Brocca: i Kiwi partono con i favori del pronostico e puntano a difendere il trofeo vinto nel 2017 e già difeso nel 2021, ma la compagine britannica ha tutte le carte in regola per cercare di impensierire la corazzata oceanica.

