Medio Oriente, Israele ha sparato ancora contro la postazione di Unifil in Libano: feriti due cingalesi, uno è grave (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una fonte delle Nazioni Unite afferma che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo riporta Haaretz. Media libanesi, uno dei feriti oggi all'Unifil è grave Secondo un rapporto della tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz una delle due persone, ferite stamattina dalla base Unifil Feedpress.me - Medio Oriente, Israele ha sparato ancora contro la postazione di Unifil in Libano: feriti due cingalesi, uno è grave Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una fonte delle Nazioni Unite afferma cheha nuovamente aperto il fuocoun posto di osservazione delle Nazioni Unite nelmeridionale, ferendo due persone. Lo riporta Haaretz. Media libanesi, uno deioggi all'Secondo un rapporto della tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz una delle due persone, ferite stamattina dalla base

Nuovo attacco di Israele contro postazione Unifil - 2 feriti - La Cina ha "duramente condannato" Israele per l'attacco alla torre di osservazione dell'Unifil che ha ferito le forze di peacekeeping dell'Onu in Libano, esprimendo "preoccupazioni" per l'evoluzione della situazione. Una fonte delle Nazioni Unite afferma che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone, una ... (Quotidiano.net)

Israele spara ancora contro la base italiana dell’Unifil : altri due caschi blu feriti - L'articolo Israele spara ancora contro la base italiana dell’Unifil: altri due caschi blu feriti sembra essere il primo su LA NOTIZIA. “Israele non ha alcun desiderio di rimanere in Libano, ma farà ciò che è necessario per costringere il movimento sciita filo-iraniano ad allontanarsi dal confine, affinché gli sfollati israeliani possano tornare nelle loro case nel nord dello Stato ebraico”, ha ... (Lanotiziagiornale.it)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie. | DIRETTA - Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, venerdì 11 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA . (Tpi.it)