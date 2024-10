Ilgiorno.it - La prevenzione arma fondamentale. Malattie della vista, numeri pesanti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel reparto di Oculistica dell’ospedale di Lodi, in media ogni anno, vengono registrati circa 31.500 accessi, comprensivi di interventi chirurgici, parachirurgici e visite ambulatoriali. E sono 16mila le visite oculistiche all’anno di media. Questi alcuni dei dati resi noti ieri pomeriggio nella sede dell’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Lodi in via Gorini dove è stato organizzato un incontro in occasioneGiornata Mondiale. Lo scenario delle patologie oculistiche è stato presentato dal medico oculista dell’ospedale di Lodi Lorenzo Maria Caminada, dalla consigliera comunale con delega alla Sanità Silvana Cesani e da Ennio Ladini, presidentesezione Uici di Lodi.