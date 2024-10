Karate Kid: svelato il titolo ufficiale del film in uscita nel 2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) È stato finalmente svelato il titolo del prossimo progetto Karate Kid della Sony Pictures, Karate Kid: Legends. Come leggiamo su Collider, la notizia arriva da un nuovo logo che raffigura il titolo del progetto. Il nuovo film dovrebbe uscire nelle sale il 30 maggio 2025. Karate Kid: Legends sarà un crossover tra la saga classica con Ralph Macchio e il reboot con Jackie Chan, nel film infatti saranno presenti entrambi gli attori, nei ruoli di Daniel LaRusso e Mr. Han. I dettagli della trama sono ancora un mistero, però sappiamo che faranno parte del cast Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson e Aramis Knight. Ralph Macchio in Karate Kid III – La sfida finale, fonte: Sony Pictures ItaliaKarate Kid: Legends ha terminato le riprese all’inizio di quest’anno. È stato diretto da Jonathan Entwistle e la sceneggiatura è di Rob Lieber. Screenworld.it - Karate Kid: svelato il titolo ufficiale del film in uscita nel 2025 Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È stato finalmenteildel prossimo progettoKid della Sony Pictures,Kid: Legends. Come leggiamo su Collider, la notizia arriva da un nuovo logo che raffigura ildel progetto. Il nuovodovrebbe uscire nelle sale il 30 maggio 2025.Kid: Legends sarà un crossover tra la saga classica con Ralph Macchio e il reboot con Jackie Chan, nelinfatti saranno presenti entrambi gli attori, nei ruoli di Daniel LaRusso e Mr. Han. I dettagli della trama sono ancora un mistero, però sappiamo che faranno parte del cast Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson e Aramis Knight. Ralph Macchio inKid III – La sfida finale, fonte: Sony Pictures ItaliaKid: Legends ha terminato le riprese all’inizio di quest’anno. È stato diretto da Jonathan Entwistle e la sceneggiatura è di Rob Lieber.

