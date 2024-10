Israele ci vuole fuori dal Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele ha attaccato deliberatamente le basi dei caschi blu della missione di pace Unifil lungo il confine con il Libano, nella cosiddetta Linea Blu. La violazione del diritto internazionale – colpire chi sta lì per portare la pace – ha scatenato l’ira del governo: “Italia e Onu non prendono ordini da Israele”. Ci sono oltre Israele ci vuole fuori dal Libano L'Identità . Lidentita.it - Israele ci vuole fuori dal Libano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha attaccato deliberatamente le basi dei caschi blu della missione di pace Unifil lungo il confine con il, nella cosiddetta Linea Blu. La violazione del diritto internazionale – colpire chi sta lì per portare la pace – ha scatenato l’ira del governo: “Italia e Onu non prendono ordini da”. Ci sono oltrecidalL'Identità .

