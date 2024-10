Tutto.tv - Helena Prestes ha uno sfogo al GF e scoppia in lacrime: “Devo andare avanti”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In queste ore,ha avuto unopiuttosto importante nella casa del Grande Fratello. Mentre Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno ricevuto i loro primi aerei, la ragazza ha avuto un crollo, ripensando un po’ ad alcune cose accadute in casa. A supportarla ci sono state soprattutto Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La modella, tra le, è giunta ad una conclusione importante. Lodial Grande Fratello, c’entra Lorenzo A soffrire di più in questo quadrilatero amoroso che si è venuto a creare nella casa del Grande Fratello pare sia, soprattutto,. La ragazza, infatti, in queste ore ha avuto un crollo decisamente importante. La modella ha fatto un po’ il punto della situazione, ripercorrendo i comportamenti che Lorenzo ha assunto nei suoi riguardi.