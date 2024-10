Grande Fratello: Shaila tra indecisioni amorose e colpi di scena, le dichiarazioni su Javier spiazzano ancora (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex velina continua a oscillare tra Lorenzo e Javier, in un gioco pericoloso che, sebbene utile alle dinamiche del programma, rischia di compromettere seriamente il suo percorso nel reality show. Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello è tutto un alternarsi di emozioni e indecisioni. L'ex velina sembra vivere un continuo tira e molla, senza riuscire a trovare una stabilità affettiva tra due suoi compagni d'avventura, il pallavolista Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Protagonista di una delle vicende amorose più discusse della Casa, la ballerina ha più volte cambiato idea su chi le ha davvero rubato il cuore, lasciando sia il pubblico che i suoi coinquilini in bilico tra curiosità e, soprattutto, perplessità . Shaila Gatta e il suo percorso indeciso al Grande Fratello Durante l'ultima diretta del reality show, Movieplayer.it - Grande Fratello: Shaila tra indecisioni amorose e colpi di scena, le dichiarazioni su Javier spiazzano ancora Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex velina continua a oscillare tra Lorenzo e, in un gioco pericoloso che, sebbene utile alle dinamiche del programma, rischia di compromettere seriamente il suo percorso nel reality show. Il percorso diGatta alè tutto un alternarsi di emozioni e. L'ex velina sembra vivere un continuo tira e molla, senza riuscire a trovare una stabilità affettiva tra due suoi compagni d'avventura, il pallavolistaMartinez e Lorenzo Spolverato. Protagonista di una delle vicendepiù discusse della Casa, la ballerina ha più volte cambiato idea su chi le ha davvero rubato il cuore, lasciando sia il pubblico che i suoi coinquilini in bilico tra curiosità e, soprattutto, perplessità .Gatta e il suo percorso indeciso alDurante l'ultima diretta del reality show,

