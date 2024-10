Lanazione.it - Gaza, un anno dopo. Pezzati, Oxfam: «Mai vista tanta devastazione»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo 11 ottobre 2024 –undi conflitto, non si ferma la crisi in Medioriente. “Quando ormai unfa ho iniziato a seguire il dramma della popolazione dinon avrei mai pensato che saremmo arrivati a vedere così tanto dolore e”. Parole di Paolotornato dada qualche mese, aretino e Portavoce per le crisi umanitarie diItalia. Per il suo lavoro ha visto sfollamenti forzati, bombardamenti indiscriminati e l’uso della fame e della sete come armi di guerra. Quello che sta accadendo aè anche la più grave crisi umanitaria del XXI secolo? “Sono tornato da qualche mese da. Lìè presente in maniera strutturata dal 1980 e da molto prima in Palestina. La crisi diper gravità e intensità è inedita, qualcosa che nel 21esimo Secolo non si era mai visto.