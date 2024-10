Ex Ilva, Urso: «Riparte l’altoforno 1». Ma è fuorilegge (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ex Ilva, Riparte l’altoforno 1 (Afo1) col prestito ponte concesso dalla Commissione europea. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfo Urso che, il prossimo martedì, presenzierà con i commissari Ex Ilva, Urso: «Riparte l’altoforno 1». Ma è fuorilegge il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Ex Ilva, Urso: «Riparte l’altoforno 1». Ma è fuorilegge Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ex1 (Afo1) col prestito ponte concesso dalla Commissione europea. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfoche, il prossimo martedì, presenzierà con i commissari Ex: «1». Ma èil manifesto.

