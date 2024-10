Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’app GoWelfare: “Sosteniamo i lavoratori e le attività del territorio”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Forlì, 11 ottobre 2024 – Una app dove i dipendenti delle aziende possono caricare i propri crediti welfare per poi spenderli non solo nei grandi store, ma anche nei negozi di vicinato. La app esiste già e sono in tanti a utilizzarla già in tutta Italia: si tratta di Go welfare, ideata dalla realtà milanese Tantosvago, tra le principali aziende italiane nella fornitura di servizi ai welfare provider. Ora Go Welfare arriva anche a Forlì grazie alrezzamento di associazioni di categoria di Confcommercio e Confesercenti, che stanno proponendo l’opportunità ai propri associati.