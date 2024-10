Corteo dall’Esquilino ai Fori Imperiali | come cambia la mobilità sabato 12 ottobre

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 112024 – Domani, dalle 15 alle 19, unsfilerà da piazza dell’Esquilino a via deiattraversando via Cavour e largo Corrado Ricci. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Lo riferisce Roma Servizi per laaggiungendo che sempre domani, dalle 15 alle 20, unè in programma tra piazzale Ostiense e piazza Vittorio. La manifestazione attraverserà piazza Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, a Tor Bella Monaca, è in programma una manifestazione podistica. Dalle 7 saranno chiuse al traffico via Cambellotti, la corsia destra di viale Tor Bella Monaca, via Aspertini, via Anderloni. Deviate le linee di bus.