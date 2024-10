Coppa Marche: ecco il quadro delle promosse. Mondolfo, tris che vale il turno. Macerata Feltria: pareggio d’oro (Di venerdì 11 ottobre 2024) La terza giornata di Coppa Marche di Prima e Seconda categoria ha emesso i verdetti. Prima categoria, girone 1, terza giornata: Peglio-Real Altofoglia 3-1. La classifica: Peglio 6 punti, Real Altofoglia 3, Mercatellese 0. Promosso al turno successivo Peglio. Girone 2: Csi Delfino Fano-Atletico Mondolfo: 0-3, reti: 28’ pt Orciani, 8’ st Orciani,16 st Pasquinelli. Classifica: Atletico Mondolfo 6, Csi Delfino Fano 3, Muraglia 0. Promosso l’Atletico Mondolfo. Ora il Comitato Regionale dovrà far conoscere il programma del secondo turno. Coppa Marche di Seconda categoria. Girone 1: Santangiolese-Vadese 0-4 (foto Mouhammed Thiam classe 2003 (difensore ex Juniores Lunano) neo acquisto della Vadese ha debuttato in Coppa Marche). La classifica: Vadese 6, Santangiolese 1, Durantina S.Cecilia 1. Promossa la Vadese. Girone 2: Valfoglia Tavoleto- Olympia Macerata Feltria 1-1. Sport.quotidiano.net - Coppa Marche: ecco il quadro delle promosse. Mondolfo, tris che vale il turno. Macerata Feltria: pareggio d’oro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La terza giornata didi Prima e Seconda categoria ha emesso i verdetti. Prima categoria, girone 1, terza giornata: Peglio-Real Altofoglia 3-1. La classifica: Peglio 6 punti, Real Altofoglia 3, Mercatellese 0. Promosso alsuccessivo Peglio. Girone 2: Csi Delfino Fano-Atletico: 0-3, reti: 28’ pt Orciani, 8’ st Orciani,16 st Pasquinelli. Classifica: Atletico6, Csi Delfino Fano 3, Muraglia 0. Promosso l’Atletico. Ora il Comitato Regionale dovrà far conoscere il programma del secondodi Seconda categoria. Girone 1: Santangiolese-Vadese 0-4 (foto Mouhammed Thiam classe 2003 (difensore ex Juniores Lunano) neo acquisto della Vadese ha debuttato in). La classifica: Vadese 6, Santangiolese 1, Durantina S.Cecilia 1. Promossa la Vadese. Girone 2: Valfoglia Tavoleto- Olympia1-1.

