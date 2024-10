Cetilar Racing al gran finale: termina la serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il team Cetilar Racing si appresta ad affrontare il quinto e conclusivo appuntamento della serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, che questo fine settimana approda a Road Atlanta (Georgia) dove si svolgerà la Motul Petit Le Mans, uno dei grandi classici del calendario del Europa.today.it - Cetilar Racing al gran finale: termina la serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il teamsi appresta ad affrontare il quinto e conclusivo appuntamento, che questo fine settimana approda a Road Atlanta (Georgia) dove si svolgerà la Motul Petit Le Mans, uno deidi classici del calendario del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cetilar Racing al gran finale: termina la serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Il team Cetilar Racing si appresta ad affrontare il quinto e conclusivo appuntamento della serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, che questo fine settimana approda a Road ... (pisatoday.it)

Weekend preview: Ferrari a caccia di titoli - Si avviano alla conclusione alcuni campionati con fondate speranze di titolo per le Ferrari impegnate, a partire da Road Atlanta dove si corre la Petit Le Mans dell'IMSA con sette vetture della Casa d ... (ferrari.com)

2024 IMSA Esports Global Championship kicks off on Nov. 24 - Allowing non-professional drivers the chance to compete in virtual IMSA WeatherTech SportsCar Championship races, the third IMSA Esports Global Championship kicks off on Nov. 24. The popular sim ... (racer.com)