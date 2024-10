Tg24.sky.it - Bari, perquisizioni a casa del bancario che spiava i conti di Arianna e Giorgia Meloni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbe agito da solo e, per “pura curiosità”. Si difende così il52enne di Bitonto, in servizio a Bisceglie, licenziato dopo aver effettuato oltre 6mila accessi non autorizzati neicorrenti di vip, politici, ufficiali dell’Arma e della Finanza, giornalisti, tra i quali quelli della premiere della sorellae dei ministri Crosetto e Santanché. L’uomo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili di oltre 3.500 clienti in tutta Italia e li avrebbe spiati per più di due anni, dal febbraio 2022 all’aprile 2024.L'inchiestaL'uomo è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.