Lanotiziagiornale.it - Bankitalia smonta la propaganda meloniana sul lavoro e i salari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul governo che, dalla premier Giorgia Meloni al ministro Giancarlo Giorgetti, si pavoneggia per un’occupazione che cresce, arriva la doccia gelata di. La seconda in pochi giorni, dopo aver via Nazionale certificato per quest’anno una crescita asfittica allo 0,8%. “Segnali di rallentamento per il mercato deldove il numero di occupati ha continuato a salire, ma le ore lavorate sono diminuite, in special modo nell’industria in senso stretto”. Lo scrive la Banca d’Italia nel bollettino economico secondo cui la flessione del tasso di partecipazione, proseguita anche nei mesi estivi, ha contribuito alla discesa di quello di disoccupazione. Il tasso “pari al 7,7 per cento nella media dello scorso anno, scenderebbe al 6,7 per cento nel 2024 e al 6,3 in media nel biennio successivo”.