A Prato i campionati italiani individuali e di società di marcia

Prato – Si terrà a Prato domenica 13 ottobre il campionato italiano e il campionato di società di marcia. Il circuito, di 2 chilometri, coinvolgerà un tratto di viale Galilei, tra il civico 65/a e la rotonda con via Marradi, su un circuito di 2 chilometri. Ad illustrare il programma dell'evento la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente dell'Atletica Prato Sauro Settesoldi e gli altri membri dello staff organizzativo della manifestazione. Alle 8.30 è prevista la partenza della Km 35 Sen/Pro M/F, alle 8.50 la partenza km 20 Sen/Pro F + km 20 Jun F + km 20 Master F e alle 10:50 la partenza km 20 Sen/Pro M + km 20 Jun M + km 20 Master M. Nel parco degli Ulivi, adiacente al viale Galilei, si svolgeranno anche le gare dei più piccoli (categorie: ragazzi, cadetti e allievi), si tratta dell'ultima prova del campionato toscano a squadre.

Atletica - a Prato il Campionato Italiano e Campionato di società di marcia - Prato, 10 ottobre 2024 -Il Campionato Italiano e Campionato di società di marcia questa domenica si svolgerà in un tratto di viale Galilei, tra il civico 65/a e la rotonda con via Marradi, su un circuito di 2 km. Tra l’altro questo percorso è considerato, a livello nazionale, uno dei più interessanti e veloci perché è strutturato su un circuito ad anello di km 2; solitamente per questo genere ... (Sport.quotidiano.net)