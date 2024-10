Venerdì 11 ottobre possibile allarme IT-alert sui cellulari anche in provincia di Frosinone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha preso il via oggi - e proseguirà fino a sabato 12 - l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli Frosinonetoday.it - Venerdì 11 ottobre possibile allarme IT-alert sui cellulari anche in provincia di Frosinone Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha preso il via oggi - e proseguirà fino a sabato 12 - l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli

