Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 19:10 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente le Notizie che arrivano dall’estero in apertura tennis Chi è giunto questa mattina a Londra ed è stato ricevuto dal premio esterne da downing Street si tratta della prima di quattro tappe nei principali paesi Europa occidentale dopo un personaggio ieri a Dubrovnik in Croazia per un vertice con i leader balcanici nell’ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a chi è il presidente ucraino ora si trova pari mi paga tesoro ma si era Giorgia Meloni c’è da papa Francesco e infine a Berlino la guerra medioriente l’esercito israeliano ha reso Noto di aver eliminato una notte scorsa due comandanti di colpito diversi depositi di armi a Beirut e altre infrastrutture turistiche nel sud del paese di governo si svegliano Si riunirà stasera per discutere ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 19:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente leche arrivano dall’estero in apertura tennis Chi è giunto questa mattina a Londra ed è stato ricevuto dal premio esterne da downing Street si tratta della prima di quattro tappe nei principali paesi Europa occidentale dopo un personaggio ieri a Dubrovnik in Croazia per un vertice con i leader balcanici nell’ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a chi è il presidente ucraino ora si trova pari mi paga tesoro ma si era Giorgia Meloni c’è da papa Francesco e infine a Berlino la guerra medioriente l’esercito israeliano ha reso Noto di aver eliminato una notte scorsa due comandanti di colpito diversi depositi di armi a Beirut e altre infrastrutture turistiche nel sud del paese di governo si svegliano Si riunirà stasera per discutere ...

