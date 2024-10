Bergamonews.it - Rubava benzina dalle auto in sosta forando il serbatoio: denunciato “vampiro” del carburante

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarnico. I Carabinieri di Sarnico hannoin stato di libertà per il reato di furto aggravato un soggetto, già noto alle cronache quale “” del. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il sospettato si infilava sotto levetture ine dopo averne forato ilcon l’ausilio di un trapano a batterie, ne asportava il contenuto. Il “” non si curava nemmeno di richiudere le falle create nei serbatoi ed in un’occasione si è reso necessario l’intervento dei Vigli del Fuoco per mettere in sicurezza un’ampia chiazza di. Le vittime, che si rendevano conto dell’accaduto solo dopo aver portato la macchina dal meccanico, oltre al danno derivante dal furto del, sono state poi costrette ad affrontare anche la costosa riparazione del