Prima categoria. La firma di Procaccini per Pantano. Mister Pentucci: "Grinta giusta» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella terza giornata del campionato di Prima categoria c’è stata solo una vittoria esterna, quella rotonda (0-5) del Pantano calcio a Muraglia. La classifica intanto è già fluida e sta rispecchiando i pronostici di questa estate. Al comando c’è l’Avis Montecalvo, a meno 1 il Pantano e via via tutte le altre fino ad arrivare in fondo con il Muraglia a quota zero. Nell’ultimo fine settimana hanno centrato la Prima vittoria stagionale: la Maior, l’Osteria Nuova e l’Audax Piobbico. La tripletta di Andrea Procaccini. Dei cinque gol rifilati dal Pantano al Muraglia, tre portano la firma del bomber: "Abbiamo disputato un’ottima partita – commenta il Mister del Pantano Andrea Pentucci – avendo fin da subito un approccio deciso, positivo e ‘cattivo’ agonisticamente parlando ed indirizzando la partita dove volevamo noi. Sport.quotidiano.net - Prima categoria. La firma di Procaccini per Pantano. Mister Pentucci: "Grinta giusta» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella terza giornata del campionato dic’è stata solo una vittoria esterna, quella rotonda (0-5) delcalcio a Muraglia. La classifica intanto è già fluida e sta rispecchiando i pronostici di questa estate. Al comando c’è l’Avis Montecalvo, a meno 1 ile via via tutte le altre fino ad arrivare in fondo con il Muraglia a quota zero. Nell’ultimo fine settimana hanno centrato lavittoria stagionale: la Maior, l’Osteria Nuova e l’Audax Piobbico. La tripletta di Andrea. Dei cinque gol rifilati dalal Muraglia, tre portano ladel bomber: "Abbiamo disputato un’ottima partita – commenta ildelAndrea– avendo fin da subito un approccio deciso, positivo e ‘cattivo’ agonisticamente parlando ed indirizzando la partita dove volevamo noi.

