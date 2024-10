Matilda De Angelis eroina nella serie d’azione “Citadel: Diana” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (askanews) – Matilda De Angelis entra con grande energia ed un forte impatto nel mondo di Citadel, la serie d’azione e spionaggio di grande successo che ha debuttato nel 2023. L’attrice è infatti protagonista di Citadel: Diana diretta da Arnaldo Catinari, su Prime Video dal 10 ottobre, serie originale italiana nata nel solco di quella americana dei fratelli Russo. GUARDA LE FOTO Matilda De Angelis: fotostoria di una star (e dei suoi amori) “Citadel: Diana”: la trama della serie con Matilda De Angelis Siamo a Milano nel 2030, l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Matilda-Diana, agente sotto copertura, è rimasta intrappolata nella rete nemica, che vende armi e approfitta del clima cupo e di oppressione che regna nel Paese. Amica.it - Matilda De Angelis eroina nella serie d’azione “Citadel: Diana” Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (askanews) –Deentra con grande energia ed un forte impatto nel mondo di Citadel, lad’azione e spionaggio di grande successo che ha debuttato nel 2023. L’attrice è infatti protagonista di Citadel: Diana diretta da Arnaldo Catinari, su Prime Video dal 10 ottobre,originale italiana nata nel solco di quella americana dei fratelli Russo. GUARDA LE FOTODe: fotostoria di una star (e dei suoi amori) “Citadel: Diana”: la trama dellaconDeSiamo a Milano nel 2030, l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore.-Diana, agente sotto copertura, è rimasta intrappolatarete nemica, che vende armi e approfitta del clima cupo e di oppressione che regna nel Paese.

