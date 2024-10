Lanazione.it - Lavori lungo il torrente Bardena, via libera della Sovrintendenza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 - Si sblocca l’intervento di ripristino dell’argine delvia San Martino per Galceti crollato durate l’alluvione del 2 novembre e sostituito da un intervento in somma urgenza. La Soprintendenza ha dato il viaall’opera dopo il passaggio del progetto in commissione paesaggistica. La zona infatti, è sottoposto a vincolo. Una bella notizia per i residenti che attendono questo intervento sin dal giorno dopo i terribili allagamentizona con la piena che si è portata via anche il muro di sponda in sinistra idraulica. I, partiti e poi interrotti per le verifiche, potranno quindi riprendere a brevissimo, il tempo di far abbassare il livello delche in questi giorni di pioggia si è rialzato. I tratti interessati sono cinque per un totale di circa 200metri.