Jannik Sinner vola in semifinale all'ATP Masters 1000 di Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sinner supera Medvedev in un match dominato e raggiunge la decima semifinale in un Masters 1000, confermando la sua straordinaria forma in questo 2024. Shanghai, 10 ottobre 2024 – Jannik Sinner continua la sua straordinaria stagione e conquista un posto in semifinale all'ATP Masters 1000 di Shanghai, battendo il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, con un convincente 6-1, 6-4 in appena 1 ora e 25 minuti di gioco. L'azzurro, attualmente numero 1 del mondo, ha dimostrato grande determinazione e abilità in campo, gestendo il match con autorità. Sinner ha sfruttato al meglio le difficoltà di Medvedev, che ha accusato un problema alla spalla destra, costringendolo a chiedere l'intervento del fisioterapista durante il primo set. Il match Il primo set è stato una vera e propria mostra di forza da parte di Sinner, che ha preso il comando fin dai primi scambi.

