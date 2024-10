Gruppi di cammino in crescita. Partecipanti oltre quota 1.000: "Un aiuto a vivere meglio" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un migliaio di persone in cammino per fare prevenzione rispetto alle malattie legate all’assenza di attività fisica. Il merito è dei Gruppi di cammino promossi da Ats Brescia, 32 in tutto il territorio, che sono organizzati per favorire una vita attiva e in buona salute e ridurre le malattie croniche rendendo, allo stesso tempo, il territorio sempre più protagonista. Sono più di 1100 le persone già coinvolte nei percorsi a piedi che ogni gruppo ha individuato nel proprio comune di riferimento. "Partecipare ai Gruppi di cammino significa praticare un’attività fisica adatta a tutti – ha commentato il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo – in particolar modo ai meno giovani, e attuare uno stile di vita sano che valorizza il territorio creando un senso di comunità". Ilgiorno.it - Gruppi di cammino in crescita. Partecipanti oltre quota 1.000: "Un aiuto a vivere meglio" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un migliaio di persone inper fare prevenzione rispetto alle malattie legate all’assenza di attività fisica. Il merito è deidipromossi da Ats Brescia, 32 in tutto il territorio, che sono organizzati per favorire una vita attiva e in buona salute e ridurre le malattie croniche rendendo, allo stesso tempo, il territorio sempre più protagonista. Sono più di 1100 le persone già coinvolte nei percorsi a piedi che ogni gruppo ha individuato nel proprio comune di riferimento. "Partecipare aidisignifica praticare un’attività fisica adatta a tutti – ha commentato il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo – in particolar modo ai meno giovani, e attuare uno stile di vita sano che valorizza il territorio creando un senso di comunità".

